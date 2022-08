Pizzarotti alla fine resterà senza seggio: “Il Terzo Polo non dà spazi”. Aveva detto: “Orgoglioso di questa scelta di coerenza” (Di lunedì 22 agosto 2022) Le delusioni non finiscono per Federico Pizzarotti. Dopo aver abbandonato la mini-coalizione di centrosinistra trainata dal Pd in favore del Polo centrista, ora riceva una porta in faccia anche da Azione e Italia Viva. “La mia partecipazione alle elezioni politiche del 25 settembre finisce qui, cioè non inizia – scrive su facebook l’ex sindaco di Parma – Non sarò candidato, non ci sono stati spazi seri nel progetto del Terzo Polo per candidature non direttamente collegate ad Azione e Italia Viva”. “Non c’è stato posto per Gabriele Albertini – dice – non c’è stato posto per Federico Pizzarotti e per altre figure che pure avrebbero a mio parere offerto un importante contributo e un messaggio di apertura e pluralità. Non è stato così, purtroppo le fusioni a freddo realizzate in due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Le delusioni non finiscono per Federico. Dopo aver abbandonato la mini-coalizione di centrosinistra trainata dal Pd in favore delcentrista, ora riceva una porta in faccia anche da Azione e Italia Viva. “La mia partecipazione alle elezioni politiche del 25 settembre finisce qui, cioè non inizia – scrive su facebook l’ex sindaco di Parma – Non sarò candidato, non ci sono statiseri nel progetto delper candidature non direttamente collegate ad Azione e Italia Viva”. “Non c’è stato posto per Gabriele Albertini – dice – non c’è stato posto per Federicoe per altre figure che pure avrebbero a mio parere offerto un importante contributo e un messaggio di apertura e pluralità. Non è stato così, purtroppo le fusioni a freddo realizzate in due ...

