Pizzarotti alla fine resterà senza seggio | “Il Terzo Polo non dà spazi” Aveva detto | “Orgoglioso di aver scelto qui per coerenza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 agosto 2022) Le delusioni non finiscono per Federico. Dopoabbandonato la mini-coalizione di centrosinistra trainata dal Pd in favore delcentrista, ora riceva una porta in faccia anche da Azione e Italia Viva. “La mia partecipazione alle elezioni politiche del 25 settembre finisce qui, cioè non inizia – scrive su facebook l’ex sindaco di Parma – Non sarò candidato, non ci sono statiseri nel progetto delper candidature non direttamente collegate ad Azione e Italia Viva”. “Non c’è stato posto per Gabriele Albertini – dice – non c’è stato posto per Federicoe per altre figure che pure avrebbero a mio parere offerto un importante contributo e un messaggio di apertura e pluralità. Non è stato così, purtroppo le fusioni a freddo ...