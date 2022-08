Phisikk du role – L’irrilevanza della questione cattolica

(Di lunedì 22 agosto 2022) Si leggono in questa corta vigilia elettorale, analisi colte e certamente condivisibili sul” nella scena politica italiana. Non è eccepibile, infatti, la sottolineatura di un dissolvimento di fronte al ricordo del ruolo storico svolto dai cattolici nella vita pubblica nazionale sia nel loro farsi forma-partito con la Dc, sia nel loro esistere come “rete sociale” nel Paese, sia nella declinazione istituzionaleChiesa-ordinamento: tutte e tre le “facce” del cattolicesimo hanno marcato, infatti, una centralità assoluta nel novecento. Oggi sembrerebbe, invece, che una sorta di “cancel culture” abbia circonfuso l’ispirazione, annegata, al cospetto dell’immaginario nazionale, anche nelle paccottiglie dei santini esibiti nei comizi, ...

formichenews : Phisikk du role – Compilatori compulsivi di liste elettorali. La rubrica di Pino Pisicchio ?? ??… -

Formiche.net

Compilazione delle liste elettorali in tempo di Rosatellum. In queste ore di concitazione suprema, di vendette e di regalie inesplicabili (infatti i regali non si spiegano...), di trattative a '...Chissà se il giovane Calenda negli anni '90 si faceva cultore della serie fantasy di Dragonheart, le avventure di un Drago col cuore di uomo in lotta contro i malvagi del mondo. Forse no, forse era ... Phisikk du role - Compilatori compulsivi di liste elettorali