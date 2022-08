Petitto lascia il PD | “In Campania partito succursale di Palazzo Santa Lucia”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho atteso la scadenza del termine di presentazione delle liste per comunicare la mia decisione di restituire la tessera delDemocratico. È stata una decisione sofferta, ma non più rinviabile. Sofferta perché giunta al termine di un lungo confronto con Umberto Del Basso De Caro, al quale mi legano sentimenti di affetto e stima e con i tanti amici che sono stati generosamente al mio fianco in tutte le battaglie. Non più rinviabile perché il limite della tolleranza era stato, da molto tempo, superato”. Così Livioannuncia la ferma volontà dire ilDemocratico. “Mi ero illuso di aver metabolizzato le prevaricazioni dell’agosto 2020 allorquando, con un atto di prepotenza senza eguali, ero stato escluso dalla lista regionale del PD. Mi sono ulteriormente illuso nel ...