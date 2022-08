“Perché ha rifiutato il GF Vip”. Rita Dalla Chiesa, fuori il motivo ufficiale. Inaspettato (Di lunedì 22 agosto 2022) Adesso non ci sono più dubbi sul vero motivo della mancata partecipazione al GF Vip 7 di Rita Dalla Chiesa. Lei aveva fatto sapere nelle scorse settimane di non avere intenzione di prendere parte al reality show di Alfonso Signorini e aveva tentato di dare qualche spiegazione, che non faceva riferimento a questioni economiche. Ma è notizia di poche ore fa di una grossa novità, che proietterà la conduttrice televisiva in un’altra avventura, decisamente diversa da quella televisiva di Canale 5. A proposito di GF Vip 7, se Rita Dalla Chiesa non sarà presente per una ragione che vi spiegheremo a brevissimo, c’è invece chi sarebbe ad un passo dal sì. Nella foto pubblicata da Alfonso Signorini con una story su Instagram vediamo un blocchetto e una penna e la dida recita: ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 agosto 2022) Adesso non ci sono più dubbi sul verodella mancata partecipazione al GF Vip 7 di. Lei aveva fatto sapere nelle scorse settimane di non avere intenzione di prendere parte al reality show di Alfonso Signorini e aveva tentato di dare qualche spiegazione, che non faceva riferimento a questioni economiche. Ma è notizia di poche ore fa di una grossa novità, che proietterà la conduttrice televisiva in un’altra avventura, decisamente diversa da quella televisiva di Canale 5. A proposito di GF Vip 7, senon sarà presente per una ragione che vi spiegheremo a brevissimo, c’è invece chi sarebbe ad un passo dal sì. Nella foto pubblicata da Alfonso Signorini con una story su Instagram vediamo un blocchetto e una penna e la dida recita: ...

