Per 3 americani su 4 gli Usa di Biden stanno andando nella direzione sbagliata: pesa l'inflazione record (Di lunedì 22 agosto 2022) Il 74% degli americani pensa che gli Stati Uniti guidati da Joe Biden stiano andando nella direzione sbagliata. Negli ultimi mesi la popolarità del presidente ha subito un forte calo dovuto, soprattutto, ai problemi legati all'economia. Lui stesso aveva affermato che gli ultimi sondaggi risentivano dell'aumento dei prezzi del gas dovuto alla guerra in Ucraina e l'inflazione record. «Se è colpa mia, perché in ogni altro grande Paese industriale del mondo l'inflazione è più alta?», domandava Biden. Tuttavia, quest'ultima indagine condotta da Nbc News acquista ulteriore valore alla luce delle elezioni di medio termine sempre più vicine. Delle 1.000 persone intervistate, solo il 42% approva il lavoro svolto fin qui da

