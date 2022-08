Pensioni minime, aumenterà l’importo nel 2023? Cosa cambia dopo le elezioni (Di lunedì 22 agosto 2022) Aumento delle Pensioni è uno dei punti di forza del programma di centro destra. Forza Italia ha proposto di arrivare fino a mille euro per coloro che hanno solo Pensioni minime. Una prospettiva condivisa anche da Giorgia Meloni che però non ha fornito una somma minima a cui fare riferimento. Aumento delle Pensioni minime Tra le novità del dopo elezioni del 25 settembre l’aumento delle Pensioni minime. O almeno è quanto promette il centrodestra nel suo programma. A lanciare il tema è stato Silvio Berlusconi, che come fece nel 2000, ha utilizzato quello dell’aumento delle Pensioni fino a mille euro come nodo principale della propria proposta politica. Sembra una somma un po’ eccessiva da raggiungere… Leggi anche: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 agosto 2022) Aumento delleè uno dei punti di forza del programma di centro destra. Forza Italia ha proposto di arrivare fino a mille euro per coloro che hanno solo. Una prospettiva condivisa anche da Giorgia Meloni che però non ha fornito una somma minima a cui fare riferimento. Aumento delleTra le novità deldel 25 settembre l’aumento delle. O almeno è quanto promette il centrodestra nel suo programma. A lanciare il tema è stato Silvio Berlusconi, che come fece nel 2000, ha utilizzato quello dell’aumento dellefino a mille euro come nodo principale della propria proposta politica. Sembra una somma un po’ eccessiva da raggiungere… Leggi anche: ...

CarloCalenda : 65 mld per quota 41, 30 mld per le pensioni minime, 80 mld per la flat tax, revisione PNRR, Alitalia pubblica, Tim… - marattin : …deduzioni e detrazioni attuali, e semplicemente le aliquote del 25%, 35% e 43% diventano uguali alla prima (23%),… - bendellavedova : Destra promette ritorno a quota 100, aumento a mille euro pensioni minime senza sostenibilità finanziaria, blocco v… - LaclaudMarti : RT @CarloCalenda: 65 mld per quota 41, 30 mld per le pensioni minime, 80 mld per la flat tax, revisione PNRR, Alitalia pubblica, Tim nazion… - CorriereCitta : Pensioni minime, aumenterà l’importo nel 2023? Cosa cambia dopo le elezioni -