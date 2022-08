Pedullà | il Napoli potrebbe prendere Navas a prescindere dalla presenza di Meret

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 22 agosto 2022) L’unico nodo ancora da sciogliere, neldi Spalletti, riguarda il portiere, scrive Alfredosulla Gazzetta dello Sport. Uno comegarantirebbe esperienza e leadership, e dunque un discreto passo al rialzo.vuole lasciare il Psg. Ha due strade possibili davanti a lui: “la risoluzione con il Psg, con ilpronto a offrire un biennale da 5 milioni a stagione; la convivenza forzata, un anno in prestito altrove per avvicinarsi in modo indolore alla scadenza del 2024.preferirebbe la prima in modo da uscire da un equivoco che dal suo punto di vista non ha più motivo di esistere. Il, che ha mantenuto fino a 72 ore fa i contatti anche con l’entourage di Kepa, deve fare riflessioni molto importanti“. A Spalletti piacerebbe molto avere ...