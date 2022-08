Pedofilo adesca minorenne sui social | lo incastra agente sotto copertura

cagliaripad : Adesca una 12enne su Instagram | Pedofilo arrestato in flagranza di reato -

In questo caso ilera un 56enne nel cui computer sono stati trovati più di 2.500 file raccapriccianti, alcuni di bambini di pochi mesi, fino ad arrivare a dei ragazzini. Tutti i minori ...Ilsi faceva passare per un ragazzo poco più grande delle sue vittime e in chat scriveva: 'Vedrai come sei più carina se ti spogli ...'. 'Sei bella, devi avere più fiducia in te stessa, ... Adesca una 12enne su Instagram | Pedofilo arrestato in flagranza di reato Una poliziotta della sezione Criminalità diffusa ha preso il controllo del cellulare della minorenne e ha iniziato a chattare con il pedofilo. I dialoghi a sfondo sessuale con l'agente sotto copertura ...Sceglieva le sue vittime per poi accalappiarle per mezzo dei social, fin quando non è stato incastrato da un agente sotto copertura. Nel week end, a Cagliari, la polizia di Stato ha arrestato in flagr ...