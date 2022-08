Partono per la Polonia, ma atterrano in Romania: la disavventura incredibile per due turisti italiani (Di lunedì 22 agosto 2022) Deviazione inaspettata. Massimo e Paola, una coppia di italiani, è partita per Cracovia, Polonia. O almeno era questa la meta del loro viaggio. Dall’aeroporto di Bologna, i due sono saliti sull’aereo ma la destinazione non era quella in programma: sono atterrati a Craiova, in Romania. Un errore che, però, li ha portati a scoprire un’altra Nazione e a ricevere un’accoglienza calorosa, come si legge nel posto pubblicato su Facebook. Come riporta il Messaggero, infatti, la coppia ha ricevuto un’ospitalità fuori dal comune da parte dell’aeroporto di Craiova. I due passeggeri hanno avuto la «fortuna» di arrivare nella regione della Bania anche se erano decollati da Bologna. Lo staff li ha contattati per rendere indimenticabile la loro esperienza in Romania. «Benvenuto a Cracoia, ah…Craiova – si legge nel biglietto che la ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 22 agosto 2022) Deviazione inaspettata. Massimo e Paola, una coppia di, è partita per Cracovia,. O almeno era questa la meta del loro viaggio. Dall’aeroporto di Bologna, i due sono saliti sull’aereo ma la destinazione non era quella in programma: sono atterrati a Craiova, in. Un errore che, però, li ha portati a scoprire un’altra Nazione e a ricevere un’accoglienza calorosa, come si legge nel posto pubblicato su Facebook. Come riporta il Messaggero, infatti, la coppia ha ricevuto un’ospitalità fuori dal comune da parte dell’aeroporto di Craiova. I due passeggeri hanno avuto la «fortuna» di arrivare nella regione della Bania anche se erano decollati da Bologna. Lo staff li ha contattati per rendere indimenticabile la loro esperienza in. «Benvenuto a Cracoia, ah…Craiova – si legge nel biglietto che la ...

