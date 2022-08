Paragone riuscirà nell’impresa di portare CasaPound in Parlamento? (Di lunedì 22 agosto 2022) Dovevano sgomberare gli stabili occupati da CasaPound a Roma. Dovevano sciogliere Forza Nuova e tutti i movimento neofascisti dopo l’assalto alla sede capitolina della CGIL. E, invece, “grazie” a Gianluigi Paragone un movimento di estrema destra – che da sempre è nostalgico delle politiche mussoliniane (quelle fatte di razzismo, discriminazione e tutto il peggio a livello sociale e politico – rischia di ritrovarsi una rappresentanza in Parlamento. Perché ItalExit ha scelto Carlotta Chiaraluce come capolista alla Camera nel Lazio. Carlotta Chiaraluce, la neo-fascista di CasaPound candidata da Paragone La militante di CasaPound, infatti, è il nome “forte” scelto da Gianluigi Paragone nel Lazio. Una personalità molto conosciuta a Roma, in particolare in quel di Ostia dove ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Dovevano sgomberare gli stabili occupati daa Roma. Dovevano sciogliere Forza Nuova e tutti i movimento neofascisti dopo l’assalto alla sede capitolina della CGIL. E, invece, “grazie” a Gianluigiun movimento di estrema destra – che da sempre è nostalgico delle politiche mussoliniane (quelle fatte di razzismo, discriminazione e tutto il peggio a livello sociale e politico – rischia di ritrovarsi una rappresentanza in. Perché ItalExit ha scelto Carlotta Chiaraluce come capolista alla Camera nel Lazio. Carlotta Chiaraluce, la neo-fascista dicandidata daLa militante di, infatti, è il nome “forte” scelto da Gianluiginel Lazio. Una personalità molto conosciuta a Roma, in particolare in quel di Ostia dove ...

