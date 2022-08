Paquetà, forte interesse dalla Premier: il Milan osserva interessato (Di lunedì 22 agosto 2022) Sul fantasista del Lione Paquetà spunta un club inglese: ecco perché il Milan osserva interessato Curiosa indiscrezione di mercato rilanciato da FootMercato sul futuro dell’ex Milan Lucas Paquetà. Il Newcastle starebbe preparando un’offerta tra i 40 e i 50 milioni di euro al Lione per il fantasista. I rossoneri osservano interessati essendo detentore di una percentuale del 15% sulla futura rivendita del calciatore brasiliano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Sul fantasista del Lionespunta un club inglese: ecco perché ilCuriosa indiscrezione di mercato rilanciato da FootMercato sul futuro dell’exLucas. Il Newcastle starebbe preparando un’offerta tra i 40 e i 50 milioni di euro al Lione per il fantasista. I rossonerino interessati essendo detentore di una percentuale del 15% sulla futura rivendita del calciatore brasiliano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

D10_beduino : @Meeeeeeeeky Il più forte è Paquetà.. - andrea_barbuti : @dafallerini @mvcalcio No forse Dybala prime era più forte. Ad oggi però prendo anch’io Paquetà tutta la vita - Angelineprx : RT @JulzOa: Paqueta troppo forte per il Lione - JulzOa : Paqueta troppo forte per il Lione - LongioTigre : @musagete10 @Spina14_acm Esatto proprio per questo ho visto i video di paqueta e castillejo skills ecc nei loro ann… -

comprare Paquetà e Piatek, oltre alla costosissima operazione Higuain. Fortuna che Maldini è riuscito a venderli, specialmente Suso al Valencia e con quei soldi mettere le basi per una squadra forte ... Ligue 1, Lione - Ajaccio 2 - 1: diretta live e risultato finale L'anno scorso questa qualità ha consentito di giocare da protagonisti anche quando non si era partiti come favoriti: ' Dovrai essere forte, non mollare e lottare fino alla fine '. La neo promossa ...