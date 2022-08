Panettiere ucciso, il figlio 15enne al gip: “A casa un incubo” (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Un incubo”. Il figlio 15enne di Ciro Palmieri, accusato dell’omicidio del padre insieme alla madre e al fratello 20enne, ha confermato al gip quanto aveva già riferito dopo il fermo al procuratore del Tribunale per i minorenni: e cioè che il clima in casa era più che difficile, insopportabile, a causa del carattere violento del padre. Nel 2015 la moglie del Panettiere ucciso a Giffoni Valle Piana denunciò il marito per i presunti maltrattamenti subiti, ma poi decise di ritrattare le accuse. Al termine dell’interrogatorio di garanzia, il giudice ha convalidato il fermo del 15enne, disponendone il collocamento in un istituto penale minorile. Nel carcere di Fuorni, invece, sono comparsi davanti al gip la Milite ed il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Un”. Ildi Ciro Palmieri, accusato dell’omicidio del padre insieme alla madre e al fratello 20enne, ha confermato al gip quanto aveva già riferito dopo il fermo al procuratore del Tribunale per i minorenni: e cioè che il clima inera più che difficile, insopportabile, a causa del carattere violento del padre. Nel 2015 la moglie dela Giffoni Valle Piana denunciò il marito per i presunti maltrattamenti subiti, ma poi decise di ritrattare le accuse. Al termine dell’interrogatorio di garanzia, il giudice ha convalidato il fermo del, disponendone il collocamento in un istituto penale minorile. Nel carcere di Fuorni, invece, sono comparsi davanti al gip la Milite ed il ...

