Pallanuoto | 12-9 contro la Croazia | il Settebello vince il 4 Nazioni di Belgrado

JerSomma : Petizione contro il cambio format giovanili pallanuoto da parte della FIN - Firma la petizione! - alby_re : Petizione contro il cambio format giovanili pallanuoto da parte della FIN - Firma la petizione! - lyra_col : Ma io non avevo capito che la partita di pallanuoto che stava vedendo ieri Nole fosse contro l’Italia, sono andata… - zazoomblog : Pallanuoto Quattro Nazioni 2022: l’Italia non va oltre il pari contro la Serbia - #Pallanuoto #Quattro #Nazioni #2… - sportface2016 : #Pallanuoto, #QuattroNazioni: l'#Italia non va oltre il pari contro la #Serbia -

SPORTFACE.IT

Calcio, basket, pallavolo, rugby,e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. ... in Lettonia , dove il giorno seguente, mercoledì, giocherà il matchl'Ucraina (palla a due ......nel mondo dei fischietti è suo cugino Raffaele Colombo arbitro internazionale di. Nell'... I salentini dunque non hanno mai vintoquesto avversario né in casa che in trasferta. Il primo ... PALLANUOTO, Quattro Nazioni 2022: l'Italia non va oltre il pari contro la Serbia L'Italia della pallanuoto maschile non è andata oltre il pari contro la Serbia, in quel di Belgrado, con il risultato di 9-9 a decidere le sorti dell'incontro. Gli azzurri di Alessandro Campagna hanno ...“In merito all’articolo apparso nella giornata di ieri, dal titolo apocalittico e permetteteci sconsiderato, della vostra testata (caos Coser), appare doveroso precisare per l’ennesi ...