Osimhen allo United e Ronaldo a Napoli: Mendes sta lavorando al botto finale di mercato (Di lunedì 22 agosto 2022) Il Napoli sta entusiasmando, anche se ha battuto due squadre di piccolo cabotaggio come Verona e Monza. Ma le ha dominate. De Laurentiis e Giuntoli hanno dimostrato che si può allestire una squadra molto competitiva e contemporaneamente tagliare il monte ingaggi. C’è un altro aspetto che fin qui è passato in secondo piano: questa sessione di calciomercato ha palesemente smentito la leggenda metropolitana per cui il Napoli non sarebbe una squadra e una piazza ambita. Come se il club dovesse pregare per far venire qui i calciatori. Una balla colossale. Kvara (è forte, ormai è chiaro) ha scelto gli azzurri per mettersi in vetrina nel calcio che conta. Raspadori ha fortemente voluto Napoli. Ndombele, un calciatore di respiro internazionale, è stato contento fin dal primo momento della trattativa. Il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 agosto 2022) Ilsta entusiasmando, anche se ha battuto due squadre di piccolo cabotaggio come Verona e Monza. Ma le ha dominate. De Laurentiis e Giuntoli hanno dimostrato che si può allestire una squadra molto competitiva e contemporaneamente tagliare il monte ingaggi. C’è un altro aspetto che fin qui è passato in secondo piano: questa sessione di calcioha palesemente smentito la leggenda metropolitana per cui ilnon sarebbe una squadra e una piazza ambita. Come se il club dovesse pregare per far venire qui i calciatori. Una balla colossale. Kvara (è forte, ormai è chiaro) ha scelto gli azzurri per mettersi in vetrina nel calcio che conta. Raspadori ha fortemente voluto. Ndombele, un calciatore di respiro internazionale, è stato contento fin dal primo momento della trattativa. Il ...

