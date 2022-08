Oroscopo di Paolo Fox di Martedì 23 Agosto 2022 | Capricorno polemico

Leggi su zon

(Di lunedì 22 agosto 2022) L’diFox per oggi,23Ariete La Luna è dissonante, siete un po’ nervosi e state facendo delle battute che potrebbero infastidire chi vi sta accanto. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di evitare polemiche. Toro Le stelle sono dalla vostra parte, ma in amore c’è bisogno di chiarire qualcosa. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo promette bene: il Sole è favorevole e qualcosa inizia a muoversi. Gemelli Favoriti i nuovi incontri: non sottovalutateli. Per quanto riguarda il lavoro, tutto dipende da voi e da quello che volete: nessuna difficoltà e nessun tipo di intralcio sul percorso. Cancro In amore cercate di risolvere un problema perché non riuscite a trovare la giusta armonia. Per quanto riguarda il lavoro, non è il momento giusto per i nuovi ...