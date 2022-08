Oroscopo della settimana dal 22 al 28 agosto: Toro ribelle, Cancro positivo (Di lunedì 22 agosto 2022) L’Oroscopo della settimana dal 22 al 28 agosto sarà denso di novità. I pianeti, grazie ai loro transiti, influenzeranno la vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi vorrà essere libero e chi desidererà intraprendere nuove avventure. Nel dettaglio, Toro, Bilancia e Acquario abbracceranno sfide inaspettate, mentre Leone, Scorpione e Pesci coltiveranno le loro amicizie. Ariete, Vergine e Capricorno saranno molto responsabili e, infine, Gemelli, Cancro e Sagittario proveranno a innamorarsi di nuovo. Per avere una visione più completa dell’Oroscopo della settimana si consiglia di consultare anche il profilo corrispondente al proprio ascendente. Oroscopo della ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 22 agosto 2022) L’dal 22 al 28sarà denso di novità. I pianeti, grazie ai loro transiti, influenzeranno la vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi vorrà essere libero e chi desidererà intraprendere nuove avventure. Nel dettaglio,, Bilancia e Acquario abbracceranno sfide inaspettate, mentre Leone, Scorpione e Pesci coltiveranno le loro amicizie. Ariete, Vergine e Capricorno saranno molto responsabili e, infine, Gemelli,e Sagittario proveranno a innamorarsi di nuovo. Per avere una visione più completa dell’si consiglia di consultare anche il profilo corrispondente al proprio ascendente....

