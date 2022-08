“Ora basta!”: Atalanta, sfruriata di Gasperini in conferenza stampa (Di lunedì 22 agosto 2022) Aria tesa in casa Atalanta. Gian Piero Gasperini si infuria in conferenza stampa: il tecnico risponde in maniera piccata ai giornalisti. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha pareggiato 1-1 contro il Milan di Stefano Pioli al Gewiss Stadium. Il tecnico della Dea si è diviso il bottino con il club rossonero nella gara di ieri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 22 agosto 2022) Aria tesa in casa. Gian Pierosi infuria in: il tecnico risponde in maniera piccata ai giornalisti. L’di Gian Pieroha pareggiato 1-1 contro il Milan di Stefano Pioli al Gewiss Stadium. Il tecnico della Dea si è diviso il bottino con il club rossonero nella gara di ieri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AngeloCiocca : Cerca di strangolare la fidanzata per strada a Pavia, ma grazie al PRONTO intervento di alcuni passanti e della… - Agenzia_Ansa : Attiviste si spogliano vicino a Scholz: 'Basta soldi a Putin! Embargo sul gas ora!' La protesta durante un discorso… - SimoneAlliva : Vi ricordate l'assalto alla Cgil, sciogliamo Forza Nuova, basta formazioni neofasciste? Non hanno più fatto nulla.… - ippolito923 : RT @ViVilaVitaOra: ORA TORNINO IN CORSIA ANCHE I MEDICI NO VAX Esattamente ciò che ho scritto ieri. Basta con le discriminazioni, con que… - sabry_vix : In molti luoghi di lavoro è ancora obbligatoria la mascherina. Operai che fanno 8 ore di lavori anche faticosi, cos… -