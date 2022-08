Omicidio Dugina, il padre rompe il silenzio: «Uccisa dal terrorismo nazista di Kiev». Putin: «Crimine vile e crudele» (Di lunedì 22 agosto 2022) «Un Crimine vile e crudele» che ha spezzato la vita di «una persona brillante e di talento con un vero cuore russo: gentile, amorevole, comprensiva e aperta». Così il presidente russo Vladimir Putin che, attraverso i canali ufficiali del Cremlino, ha diffuso il messaggio di condoglianze per la morte della figlia del suo braccio destro, Darya Dugina, vittima dell’esplosione dell’auto su cui viaggiava nella notte del 20 agosto, nei pressi di Mosca. «Giornalista, scienziata, filosofa, corrispondente di guerra, ha servito onestamente il popolo, la Patria, ha dimostrato con i fatti cosa significa essere un patriota della Russia», ha aggiunto Putin. Alle parole di cordoglio del presidente russo sono seguite le prime dichiarazioni pubbliche del suo ideologo Aleksandr Dugin in merito a quanto ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 agosto 2022) «Un» che ha spezzato la vita di «una persona brillante e di talento con un vero cuore russo: gentile, amorevole, comprensiva e aperta». Così il presidente russo Vladimirche, attraverso i canali ufficiali del Cremlino, ha diffuso il messaggio di condoglianze per la morte della figlia del suo braccio destro, Darya, vittima dell’esplosione dell’auto su cui viaggiava nella notte del 20 agosto, nei pressi di Mosca. «Giornalista, scienziata, filosofa, corrispondente di guerra, ha servito onestamente il popolo, la Patria, ha dimostrato con i fatti cosa significa essere un patriota della Russia», ha aggiunto. Alle parole di cordoglio del presidente russo sono seguite le prime dichiarazioni pubbliche del suo ideologo Aleksandr Dugin in merito a quanto ...

