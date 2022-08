Omicidio di Giffoni | il figlio 15enne conferma il carattere violento del padre ucciso a coltellate Convalidato il fermo per lui | il fratello e la madre

(Di lunedì 22 agosto 2022) A casa Palmieri la vita familiare era un «incubo». Interrogato dal gip, ildi Ciro Palmieri – accusato insieme allae aldi 20 anni di averilnel loro appartamento diValle Piana, in provincia di Salerno (si presume il 29 luglio scorso) – hato quanto già riferito dopo ilal procuratore del Tribunale per i minorenni. Il clima dentro casa era insopportabile a causa deldel, che spesso picchiava la. Una condizione di violenza e terrore testimoniata anche dalla denuncia per maltrattamenti presentata nel 2015 dalla stessa donna, Monica Milite, poi ...

Proseguono, intanto, le indagini per ricostruire nei dettagli il movente dell'. Per la Procura di Salerno il panettiere 43enne è stato ucciso il 29 luglio nell'abitazione diValle ...Così Mario Polichetti, responsabile nazionale dell'area materno - infantile di Italia Viva, commenta l'del panettiere diValle Piana, ammazzato da moglie e figli. 'La giustizia farà ...La madre e il fratello maggiorenne decidono di non rispondere all’interrogatorio di garanzia per l’omicidio di Ciro Palmieri ...Nel piccolo borgo di case che si trova nella frazione di Curticelle, a Giffoni Valle Piana, resta lo sconcerto per quell’omicidio. Si conoscevano tutti, o almeno credevano di conoscersi fino a ...