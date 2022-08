Oltre FdI, senza tradirla. Ecco chi c’è nelle liste della Meloni (che fa centro) (Di lunedì 22 agosto 2022) Dall’opposizione al governo. Giorgia Meloni fa le prove generali per la sfida che potrebbe attenderla dal 26 settembre. Nel fare le liste per la Camera e il Senato, la leader di Fratelli d’Italia aveva due esigenze: confermare gruppi parlamentari coesi e uniti sulla sua linea politica e innestare figure credibili e spendibili anche Oltre il recinto stretto del partito. Alla fine, l’impressione nei palazzi romani è che “Giorgia” abbia fatto centro. I nomi annunciati sono infatti straordinariamente rilevanti, anche dal punto di vista dell’establishment. Erano attese le candidature dell’ambasciatore Giulio Terzi di Sant’Agata, dell’ex magistrato Carlo Nordio, così come dell’ex (super) ministro dell’Economia Giulio Tremonti o dell’ex presidente del Senato Marcello Pera. A sorpresa si sono aggiunti anche due figure di ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 agosto 2022) Dall’opposizione al governo. Giorgiafa le prove generali per la sfida che potrebbe attenderla dal 26 settembre. Nel fare leper la Camera e il Senato, la leader di Fratelli d’Italia aveva due esigenze: confermare gruppi parlamentari coesi e uniti sulla sua linea politica e innestare figure credibili e spendibili ancheil recinto stretto del partito. Alla fine, l’impressione nei palazzi romani è che “Giorgia” abbia fatto. I nomi annunciati sono infatti straordinariamente rilevanti, anche dal punto di vista dell’establishment. Erano attese le candidature dell’ambasciatore Giulio Terzi di Sant’Agata, dell’ex magistrato Carlo Nordio, così come dell’ex (super) ministro dell’Economia Giulio Tremonti o dell’ex presidente del Senato Marcello Pera. A sorpresa si sono aggiunti anche due figure di ...

