Occhio ai denti | ecco che cosa provocano il caldo e troppo sole nella stagione estiva

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 22 agosto 2022) Anche dopo Ferragosto in estate bisogna prendersi massima cura dei. Infatti, i problemi in bocca possono accentuarsi. «Molto spesso si pensa che, con la bella, i guai dentali vadano anch’essi in vacanza. Purnon è così. Il calore e l’esposizione al, possono provocare danni o peggiorare patologie già pregresse». Lo chiarisce Maurizi?o Cirulli, odontoiatra e docente all’Università di Chieti-Pescara. L’estate, ie il problema infiammatorio cronico LEGGI ANCHE Dopo i cinghiali anche la minaccia degli orsi: al nord illi spinge nelle città, allarme in Trentino Stupro in pieno centro a Piacenza, la furia del richiedente asilo su una donna ucraina Un problema infiammatorio cronico non avvertito può, ad esempio, riaccendersi e diventare acuto. ...