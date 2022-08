Nuovi lavori sulla Pontina dal 23 agosto 2022 | tratti interessati | orari | come cambia la viabilità

(Di lunedì 22 agosto 2022)statale 148a partire da domani, martedì 23. Gli interventi, annunciati da Anas, puntano ad innalzare i livelli di servizio e di sicurezza dell’arteria, interessata da elevati flussi di traffico sia in entrata che in uscita dalla Capitale. Le opere prossime a partire rappresentano il proseguo dei cantieri avviati già nell’aprile scorso.Per quanto riguarda i, in particolare da domani, martedì 23– ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi – saranno avviati iper la sostituzione e riqualificazione della segnaletica verticale, per un ...

...canali di raccolta e di conduzione degli scoli verso i fossi principali o realizzazione di... Rimozione tempestiva di frane e realizzazione deinecessari ad evitare il manifestarsi delle ...... sempre a scapito di chi vive in montagna, realtà da oltre 70 anni che aspetta invano... E a proposito di costi: la nuova bretella, i cuidovrebbero iniziare nel 2025 divisi in due fasi (la ...