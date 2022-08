Nuova Zelanda, la polizia sulle tracce della madre dei due bambini morti trovati nelle valigie (Di lunedì 22 agosto 2022) I resti di due piccoli tra i 5 e i 10 anni sono stati rinvenuti in un paio di valigie acquistate all’asta da una ignara famiglia di Auckland. La polizia sta cercando una donna di origine coreana Leggi su vanityfair (Di lunedì 22 agosto 2022) I resti di due piccoli tra i 5 e i 10 anni sono stati rinvenuti in un paio diacquistate all’asta da una ignara famiglia di Auckland. Lasta cercando una donna di origine coreana

