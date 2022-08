Nuoto | Italia da record agli Europei 2022 di Roma | una potenza mondiale della disciplina

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 agosto 2022) Non non si era mai visto. La Nazionalena dinon ha vinto, ma ha stravinto glidi. Al netto delle assenze di Russia e Bielorussa e di alcune selezioni incomplete in casa britannica e francese, la squadra del Bel Paese ha colpito per quantità e qualità. In ogni giornata di gara, gli azzurri hanno ottenuto almeno una vittoria: il settore maschile ha raccolto otto ori e venti mede nel totale, salendo sul podio in sedici delle venti gare in programma; nel settore femminile i titoli sono stati cinque e le mede tredici nel totale con almeno una presenza sul podio in undici competizioni. I 13 ori e i 35 podi sono primati scolpiti nella pietra, ma quello che ha lasciato di stucco non sono stati i successi in serie di chi ai Mondiali aveva fatto benissimo ...