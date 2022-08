Nuoto, il trionfo dell’Italia non è un fulmine a ciel sereno: un percorso costruito nel tempo (Di lunedì 22 agosto 2022) Felicità e soddisfazione albergano nei cuori della FederNuoto dopo l’edizione trionfale degli Europei 2022 di Roma dove l’Italia è stata la dominatrice assoluta. Si stanno decantando le lodi di quanto ottenuto e i record di affermazioni e di podi sono alla luce del sole, precisate però alcune circostanze favorevoli: assenza di Russia e Bielorussa e compagini francesi e britanniche con alcune assenze. Tuttavia, quanto annotato non è un fulmine a ciel sereno, ma si deve partire da lontano. Al termine delle Olimpiadi di Rio 2016, il bilancio del Nuoto italiano era stato di un oro e due bronzi, grazie alla coppia formata da Gregorio Paltrinieri. Facendo, però, un’analisi a 360° della spedizione, si giunse alla conclusione che l’83% degli atleti nostrani in vasca aveva peggiorato il tempo ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 agosto 2022) Felicità e soddisfazione albergano nei cuori della Federdopo l’edizione trionfale degli Europei 2022 di Roma dove l’Italia è stata la dominatrice assoluta. Si stanno decantando le lodi di quanto ottenuto e i record di affermazioni e di podi sono alla luce del sole, precisate però alcune circostanze favorevoli: assenza di Russia e Bielorussa e compagini francesi e britanniche con alcune assenze. Tuttavia, quanto annotato non è un, ma si deve partire da lontano. Al termine delle Olimpiadi di Rio 2016, il bilancio delitaliano era stato di un oro e due bronzi, grazie alla coppia formata da Gregorio Paltrinieri. Facendo, però, un’analisi a 360° della spedizione, si giunse alla conclusione che l’83% degli atleti nostrani in vasca aveva peggiorato il...

ItaliaTeam_it : La staffetta mista sul tetto d'Europa! A #Roma2022 trionfo #ItaliaTeam nel nuoto di fondo con Rachele Bruni, Ginev… - Palazzo_Chigi : Gli Europei di nuoto di #Roma2022 sono stati una straordinaria festa per lo #sport italiano: grande partecipazione… - matteosalvinimi : Orgoglio italiano! ???? Repost: Corriere della Sera Si sono conclusi domenica 21 agosto gli Europei di nuoto 2022, c… - OA_Sport : #NUOTO I numeri dell'Italnuoto a Roma sono stati impressionanti, ma non è stato un fulmine a ciel sereno: è un perc… - Zuzzurellone84 : RT @Palazzo_Chigi: Gli Europei di nuoto di #Roma2022 sono stati una straordinaria festa per lo #sport italiano: grande partecipazione ed en… -