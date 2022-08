Nuoto | Europei 2022 | le super pagelle dell’Italia Il migliore è Ceccon! Paltrinieri | Quadarella e Pilato non tradiscono Panziera | che bis!

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 agosto 2022) ALBERTO RAZZETTI 9: Non era facile rompere il ghiaccio nella piscina di casa, nella giornata di apertura, con una finale nella specialità dove non erano andate troppo bene le cose ai Mondiali. Ha ritrovato la verve dei giorni migliori e nella seconda parte dei 400 misti ha fatto saltare in banco. Nei 200 farfalla ha seguito le orme di Milak in. una pratica che forse gli è costata l’argento, che poi è arrivato in un. convulso 200 misti nel quale ha solo sfiorato il colpaccio. Protagonista assoluto PIER ANDREA MATTEAZZI 7.5: Una grande gara nei 400 misti del veneto che è sempre lì, a lottare per traguardi di alto livello, crescendo poco per volta ma in modo costante. Carattere, determinazione, capacità di soffrire e spirito di sacrificio. Un esempio di come si può costruire una grande carriera passo dopo passo. Fallisce la finale bis nei 200 ma il suo lo aveva già fatto. PIERO CODIA 5.5: ...