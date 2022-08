Nuoto artistico | Italia fenomenale agli Europei di Roma | 12 medaglie e tantissime soddisfazioni

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 agosto 2022) Ciò che è successo nelle scorse settimane aha dell’incredibile. Quattro ori, sei argenti e due bronzi: queste le mede conquistate dall’2022 di. Dodici metalli pregiati in altrettante gare: è stato un en plein totale e magnifico. Un risultato magico che ha confermato la grandezza del nostro Paese in uno sport in costante crescita. Il principale protagonista dell’è stato senza dubbio Giorgio Minisini. L’azzurro classe 1996 ha dato grandissimo spettacolo nelle sue routine, sia nel singolo (dove ha gareggiato per la prima volta in un Europeo) sia in coppia con la sempre straordinaria Lucrezia Ruggiero, e ha vinto quattro bellissimi ori in quattro gare. Stupenda poi la sua esibizione durante il Gala ...