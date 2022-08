"Non lo posso escludere". La frase choc di Caprarica sull'attentato: cambia tutto (Di lunedì 22 agosto 2022) A Controcorrente Antonio Caprarica non usa giir di parole. Il giornalista parla dell'attentato in cui ha perso la vita la figlia del filosofo Dugin, ritenuto molto vicino a Vladimir Putin, e avanza un'ipotesi inquietante. Sostanzialmente Capararica sostiene che l'autobomba e l'omicidio di Darya Dugina possa essere una provocazione orchestrata dallo stesso regime di Putin. Le sue parole sono piuttosto chiare: "Non possiamo eslcudere che si tratti di un attentato preparato dallo stesso regime di Putin e non possimao nemmeno escludere che si tratti di un avvenimento interno alla cerchia di Putin". Poi il ragionamento si fa più chiaro: "Di fattio la storia è piena di episodi simili, basti pensare all'incendio del Reichstag da parte di Adolf Hitler e ricordo inoltre che negli anni Novanta due ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) A Controcorrente Antonionon usa giir di parole. Il giornalista parla dell'in cui ha perso la vita la figlia del filosofo Dugin, ritenuto molto vicino a Vladimir Putin, e avanza un'ipotesi inquietante. Sostanzialmente Capararica sostiene che l'autobomba e l'omicidio di Darya Dugina possa essere una provocazione orchestrata dallo stesso regime di Putin. Le sue parole sono piuttosto chiare: "Non possiamo eslcudere che si tratti di unpreparato dallo stesso regime di Putin e non possimao nemmenoche si tratti di un avvenimento interno alla cerchia di Putin". Poi il ragionamento si fa più chiaro: "Di fattio la storia è piena di episodi simili, basti pensare all'incendio del Reichstag da parte di Adolf Hitler e ricordo inoltre che negli anni Novanta due ...

