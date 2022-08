No | secondo lo Spallanzani Piero Angela non è deceduto a causa del vaccino anti-Covid

Leggi su facta.news

(Di lunedì 22 agosto 2022) Il 19 agosto 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che «Elvio Giagrinte, primario dello» avrebbe confermato che la morte del noto conduttore e divulgatore scientifico, avvenuta lo scorso 13 agosto, sarebbe statata dalla quarta dose di. La presunta notizia è accompagnata da una foto che ritrarrebbe il volto del primario dell’Istituto nazionale per le malattie infettive. Si tratta di una notizia infondata, che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale e in nessun comunicato ufficiale dello. Non risulta nessun primario all’Istituto nazionale per le malattie infettive con il nome di Elvio Giagrinte, come si può ...