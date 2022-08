No, secondo lo Spallanzani Piero Angela non è deceduto a causa del vaccino anti-Covid (Di lunedì 22 agosto 2022) Il 19 agosto 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che «Elvio Giagrinte, primario dello Spallanzani» avrebbe confermato che la morte del noto conduttore e divulgatore scientifico Piero Angela, avvenuta lo scorso 13 agosto, sarebbe stata causata dalla quarta dose di vaccino anti-Covid. La presunta notizia è accompagnata da una foto che ritrarrebbe il volto del primario dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani. Si tratta di una notizia infondata, che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale e in nessun comunicato ufficiale dello Spallanzani. Non risulta nessun primario all’Istituto nazionale per le malattie infettive con il nome di Elvio Giagrinte, come si può ... Leggi su facta.news (Di lunedì 22 agosto 2022) Il 19 agosto 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che «Elvio Giagrinte, primario dello» avrebbe confermato che la morte del noto conduttore e divulgatore scientifico, avvenuta lo scorso 13 agosto, sarebbe statata dalla quarta dose di. La presunta notizia è accompagnata da una foto che ritrarrebbe il volto del primario dell’Istituto nazionale per le malattie infettive. Si tratta di una notizia infondata, che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale e in nessun comunicato ufficiale dello. Non risulta nessun primario all’Istituto nazionale per le malattie infettive con il nome di Elvio Giagrinte, come si può ...

