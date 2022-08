Negativo il test antidroga della premier finlandese Sanna Marin (Di lunedì 22 agosto 2022) Non ci sono tracce di sostanze stupefacenti nel test antidroga a cui si è sottoposta la premier finlandese Sanna Marin. Lo afferma il governo in una nota, facendo sapere che Marin ha pagato di tasca ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 22 agosto 2022) Non ci sono tracce di sostanze stupefacenti nela cui si è sottoposta la. Lo afferma il governo in una nota, facendo sapere cheha pagato di tasca ...

