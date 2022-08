Napoli, sei giovani su uno scooter senza casco: il video da Scampia (Di lunedì 22 agosto 2022) Addirittura in sei. Sei giovani sono stati filmati mentre viaggiano, uno sopra l’altro, a bordo di uno scooter, a Scampia, Napoli. Tutti, per di più, senza casco. Il video è rimbalzato ben presto sui social ed è stato rilanciato dal consigliere dei Verdi in Regione, Francesco Emilio Borrelli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Addirittura in sei. Seisono stati filmati mentre viaggiano, uno sopra l’altro, a bordo di uno, a. Tutti, per di più,. Ilè rimbalzato ben presto sui social ed è stato rilanciato dal consigliere dei Verdi in Regione, Francesco Emilio Borrelli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

