Napoli | Schira su Twitter | “Khvicha Kvaratskhelia era vicino alla Juventus”

NCN_it : Schira: “Kvaratskhelia era nei piani di Giuntoli e Pompilio già da 6 mesi” #Schira #Kvaratskhelia #piani #Giuntoli… - SeEarn : Schira: “Kvaratskhelia era nei piani di Giuntoli e Pompilio già da 6 mesi” #Schira #Kvaratskhelia #piani #Giuntoli… - Salvato95551627 : RT @infoitsport: C(ip) di Calciomercato – Schira: “Il Napoli aspetta Navas. Belotti attende la Roma” - infoitsport : C(ip) di Calciomercato – Schira: “Il Napoli aspetta Navas. Belotti attende la Roma” - CalcioPillole : C(ip) di Calciomercato – Schira: 'Il Napoli aspetta Navas. Belotti attende la Roma'. @NicoSchira. -

CalcioInPillole

Non bastavano i due gol, le giocate e le magie di Kvaratskhelia a far sognare. Il georgiano ha già stregato i tifosi che però ora godono ancor di più nel sapere che il ...rivela Niccolò. ......A rendere ancora più eccitante per i tifosi napoletani la storia del nuovo idolo di Fuorigrotta è il retroscena che rivela Niccolò. L'esperto di mercato scrive su twitter: "Retroscena... C(ip) di Calciomercato – Schira: “Il Napoli aspetta Navas. Belotti attende la Roma” Khvicha Kvaratskhelia è un attaccante o centrocampista del Napoli classe 2001. Il giovane è stato un vero colpo del club azzurro che ora se lo gode a pieno. Tuttavia, Nicolò Schira su Twitter ha ...La stella georgiana incanta il Maradona e fa impazzire Napoli ma l'anno scorso Paratici aveva già chiuso l'accordo col suo procuratore ...