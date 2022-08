NAPOLI PAZZA DI KVARADONA: È IL CAPOCANNONIERE DELLA SERIE A (Di lunedì 22 agosto 2022) Kvaratskhelia è un cognome difficile da pronunciare e con il nome, Kvicha, va giusto un po’ meglio. Ma a questo punto tanto vale chiamarlo KVARADONA. Ok, nessun paragone illustre, facciamo che la crasi non è con il Pibe de Oro ma con lo stadio che il georgiano ha appena incantato e che ha promette di incantare da qui al termine DELLA stagione. Un tiro a giro, tanto per non far sentire troppo la mancanza di Insigne, poi uno slalom in area, per metterci del suo. Doppietta al debutto ufficiale davanti alla propria gente, CAPOCANNONIERE DELLA SERIE A (aspettando Vlahovic): a 21 anni difficile chiedere di meglio. Kvicha Kvaratskhelia è già il re di NAPOLI. NAPOLI, KVARATSKHELIA FENOMENALE: DEBUTTO AL MARADONA DA SOGNO La partita contro il Monza non ha ribadito soltanto che ... Leggi su sportnews.snai (Di lunedì 22 agosto 2022) Kvaratskhelia è un cognome difficile da pronunciare e con il nome, Kvicha, va giusto un po’ meglio. Ma a questo punto tanto vale chiamarlo. Ok, nessun paragone illustre, facciamo che la crasi non è con il Pibe de Oro ma con lo stadio che il georgiano ha appena incantato e che ha promette di incantare da qui al terminestagione. Un tiro a giro, tanto per non far sentire troppo la mancanza di Insigne, poi uno slalom in area, per metterci del suo. Doppietta al debutto ufficiale davanti alla propria gente,A (aspettando Vlahovic): a 21 anni difficile chiedere di meglio. Kvicha Kvaratskhelia è già il re di, KVARATSKHELIA FENOMENALE: DEBUTTO AL MARADONA DA SOGNO La partita contro il Monza non ha ribadito soltanto che ...

