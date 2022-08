Napoli-Juve Stabia, tutti al Maradona per la presentazione della squadra di Spalletti: le info (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Il nuovo Napoli sarà presentato ai tifosi mercoledì 24 agosto alle ore 18.00 allo stadio Diego Armando Maradona. Verrà disputara una partita amichevole di allenamento contro la Juve Stabia, durante la quale si potranno vedere per la prima volta giocare con la maglia del Napoli gli ultimi acquisti Sirigu, Raspadori, Ndombele e Simeone, insieme a tutti i componenti della rosa, inclusi gli altri nuovi arrivati, Kvaratskhelia, Ostigard, Kim, Olivera, Gaetano e Zerbin. L’ingresso al Maradona sarà gratuito per tutti Queste le modalità di accesso per gli abbonati e per i non abbonati. Per gli abbonati verrà caricato un invito sulla Fidelity Card con la quale hanno sottoscritto l’abbonamento e dovranno ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Il nuovosarà presentato ai tifosi mercoledì 24 agosto alle ore 18.00 allo stadio Diego Armando. Verrà disputara una partita amichevole di allenamento contro la, durante la quale si potranno vedere per la prima volta giocare con la maglia delgli ultimi acquisti Sirigu, Raspadori, Ndombele e Simeone, insieme ai componentirosa, inclusi gli altri nuovi arrivati, Kvaratskhelia, Ostigard, Kim, Olivera, Gaetano e Zerbin. L’ingresso alsarà gratuito perQueste le modalità di accesso per gli abbonati e per i non abbonati. Per gli abbonati verrà caricato un invito sulla Fidelity Card con la quale hanno sottoscritto l’abbonamento e dovranno ...

sscnapoli : ?? Mercoledì alle 18:00 amichevole Napoli-Juve Stabia. Tutti al Maradona per la presentazione del nuovo Napoli ?? - ClaMarchisio8 : Grazie anche al ritorno di #lukaku, l'@Inter continua ad essere, per me, la squadra più completa. Ciò non vuol dire… - AlfredoPedulla : Agenda post-Ferragosto: #Fabian-#PSG, #Paredes-#Juve, #Rabiot-#United (il triangolo sì), #Depay-#Juve, Raspadori-… - Theitalianape_1 : RT @sultanoadl: A Juve-Roma sarò più juventino di Del Piero, una zebra, uno strisciato, uno schifato a Napoli e pure a Torino, un senza ter… - pochohugme : RT @sscnapoli: ?? Mercoledì alle 18:00 amichevole Napoli-Juve Stabia. Tutti al Maradona per la presentazione del nuovo Napoli ?? https://t.c… -