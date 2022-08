Napoli-Juve Stabia: l’amichevole mercoledì al Maradona (Di lunedì 22 agosto 2022) Sembra ormai ufficiale. Questo mercoledì il Napoli di Luciano Spalletti affronterà in amichevole la Juve Stabia allo stadio Diego Armando Maradona.I partenopei, reduci dalla straripante vittoria per 4-0 in campionato contro il Monza, affronteranno i gialloblu nel derby campano. Sono ancora poche le informazioni sulla gara. Quel che è certo è che una partita del genere rappresenta l’occasione adatta per dare minutaggio ai nuovi arrivi. Ndombele, Simeone e Raspadori, infatti, sono stati annunciati tutti e tre nei giorni scorsi e sono stati convocati per la gara casalinga contro il Monza. L’allenatore azzurro ha però preferito aspettare a concedergli minuti. Molto probabilmente la scelta è stata dettata dal fatto che hanno ancora bisogno di tempo per entrare nei meccanismi ben oliati della formazione ... Leggi su zon (Di lunedì 22 agosto 2022) Sembra ormai ufficiale. Questoildi Luciano Spalletti affronterà in amichevole laallo stadio Diego Armando.I partenopei, reduci dalla straripante vittoria per 4-0 in campionato contro il Monza, affronteranno i gialloblu nel derby campano. Sono ancora poche le informazioni sulla gara. Quel che è certo è che una partita del genere rappresenta l’occasione adatta per dare minutaggio ai nuovi arrivi. Ndombele, Simeone e Raspadori, infatti, sono stati annunciati tutti e tre nei giorni scorsi e sono stati convocati per la gara casalinga contro il Monza. L’allenatore azzurro ha però preferito aspettare a concedergli minuti. Molto probabilmente la scelta è stata dettata dal fatto che hanno ancora bisogno di tempo per entrare nei meccanismi ben oliati della formazione ...

