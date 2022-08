Napoli, arrestato l’80enne che si era barricato in casa dopo aver sparato alla moglie (Di lunedì 22 agosto 2022) A tarda sera i carabinieri sono riusciti a fare irruzione nell’appartamento di Bacoli (Napoli) e arrestare l’uomo di 80 anni che ha ferito la moglie con due colpi di pistola e poi, in mattinata, si è barricato in casa da dove si rifiutava di uscire. A metà giornata l’anziano ha fatto capolino dal balcone alimentando le speranze di una sua possibile resa. L’entusiasmo, però, è durato poco, poiché l’uomo è poi tornato dentro casa: un appartamento al primo piano di una palazzina di Via Terme Romane, a Bacoli, non lontano da Pozzuoli (Napoli). Sul posto sono quindi arrivati i carabinieri, presto raggiunti da una folla di curiosi. L’uomo, infatti, nella zona è molto conosciuto. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano avrebbe utilizzato una pistola di piccolo calibro sparando un colpo ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 agosto 2022) A tarda sera i carabinieri sono riusciti a fare irruzione nell’appartamento di Bacoli () e arrestare l’uomo di 80 anni che ha ferito lacon due colpi di pistola e poi, in mattinata, si èinda dove si rifiutava di uscire. A metà giornata l’anziano ha fatto capolino dal balcone alimentando le speranze di una sua possibile resa. L’entusiasmo, però, è durato poco, poiché l’uomo è poi tornato dentro: un appartamento al primo piano di una palazzina di Via Terme Romane, a Bacoli, non lontano da Pozzuoli (). Sul posto sono quindi arrivati i carabinieri, presto raggiunti da una folla di curiosi. L’uomo, infatti, nella zona è molto conosciuto. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano avrebbe utilizzato una pistola di piccolo calibro sparando un colpo ...

