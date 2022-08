Napoli, al vaglio un allenamento a porte aperte per presentare i nuovi acquisti: ecco quando (Di lunedì 22 agosto 2022) “Mercoledì è al vaglio un allenamento congiunto a porte aperte allo stadio Diego Armando Maradona. Potrebbe essere questa l’occasione per vedere finalmente all’opera il Cholito Simeone, l’ex Sassuolo Raspadori ed il centrocampista Ndombele“: lo riferisce a Radio Goal Valter De Maggio, direttore della redazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del sodalizio partenopeo. Il giorno indicato potrebbe essere mercoledì 24 agosto. Il noto giornalista annuncia l’idea che è venuta alla società partenopea per presentare i tre nuovi acquisti. E quale miglior occasione se non aprire le porte dell’impianto di Fuorigrotta per abbracciare i propri tifosi, che ieri hanno risposto presente con ben 40mila presenze per la sfida ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 22 agosto 2022) “Mercoledì è aluncongiunto aallo stadio Diego Armando Maradona. Potrebbe essere questa l’occasione per vedere finalmente all’opera il Cholito Simeone, l’ex Sassuolo Raspadori ed il centrocampista Ndombele“: lo riferisce a Radio Goal Valter De Maggio, direttore della redazione sportiva di Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del sodalizio partenopeo. Il giorno indicato potrebbe essere mercoledì 24 agosto. Il noto giornalista annuncia l’idea che è venuta alla società partenopea peri tre. E quale miglior occasione se non aprire ledell’impianto di Fuorigrotta per abbracciare i propri tifosi, che ieri hanno risposto presente con ben 40mila presenze per la sfida ...

