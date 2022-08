MotoGP, caviglia fratturata per Joan Mir dopo l’incidente a Spielberg (Di lunedì 22 agosto 2022) Non arrivano buone notizie per Joan Mir, dopo la caduta nel corso del GP d’Austria, ultimo round del Mondiale 2022 di MotoGP. Il pilota spagnolo della Suzuki si è procurato una frattura alla caviglia destra, in conseguenza del bruttissimo highside in curva-4 durante il primo giro della gara austriaca. Gli esami effettuati al centro medico hanno dato questo responso. Mir si sottoporrà a ulteriori controlli quest’oggi per comprendere l’entità della lesione nell’ottica di recuperare nel più breve tempo possibile. L’obiettivo è quello di essere a Misano nel weekend del 2-4 settembre, 14° appuntamento del Mondiale. “Poteva andare molto peggio, quindi mi sento fortunato. I primi controlli mostrano alcuni frammenti ossei e fratture alla caviglia. Farò ulteriori controlli e una risonanza magnetica“, ha ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 agosto 2022) Non arrivano buone notizie perMir,la caduta nel corso del GP d’Austria, ultimo round del Mondiale 2022 di. Il pilota spagnolo della Suzuki si è procurato una frattura alladestra, in conseguenza del bruttissimo highside in curva-4 durante il primo giro della gara austriaca. Gli esami effettuati al centro medico hanno dato questo responso. Mir si sottoporrà a ulteriori controlli quest’oggi per comprendere l’entità della lesione nell’ottica di recuperare nel più breve tempo possibile. L’obiettivo è quello di essere a Misano nel weekend del 2-4 settembre, 14° appuntamento del Mondiale. “Poteva andare molto peggio, quindi mi sento fortunato. I primi controlli mostrano alcuni frammenti ossei e fratture alla. Farò ulteriori controlli e una risonanza magnetica“, ha ...

