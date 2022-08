Mosca: “Dugina uccisa da una spia ucraina venuta con la figlia”. Kiev: “Una fiction russa” (video) (Di lunedì 22 agosto 2022) I servizi segreti russi hanno diffuso un video che mostrerebbe Natalia Vovk, la donna ucraina indicata come l’esecitrice dell’attentato di sabato contro Darya Dugina. “Come si vede dal video, la donna, insieme a sua figlia, è entrata nel territorio russo il 23 luglio scorso, dopo aver superato i controllo doganali”, scrive la Tass, secondo cui il video mostra anche la donna che entra nel palazzo della giornalista, dove lei aveva preso in affitto un appartamento, e mentre lascia la Russia diretta in l’Estonia. “Natalia Vovk arriva dal battaglione Azov, ha usato la figlia 12enne come copertura” Secondo la Tass, «Natalia Vovk, 43 anni, presta servizio nel battaglione Azov dal 2020, unità militare 3057. È arrivata in Russia il 23 luglio con la figlia Sofia ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 agosto 2022) I servizi segreti russi hanno diffuso unche mostrerebbe Natalia Vovk, la donnaindicata come l’esecitrice dell’attentato di sabato contro Darya. “Come si vede dal, la donna, insieme a sua, è entrata nel territorio russo il 23 luglio scorso, dopo aver superato i controllo doganali”, scrive la Tass, secondo cui ilmostra anche la donna che entra nel palazzo della giornalista, dove lei aveva preso in affitto un appartamento, e mentre lascia la Russia diretta in l’Estonia. “Natalia Vovk arriva dal battaglione Azov, ha usato la12enne come copertura” Secondo la Tass, «Natalia Vovk, 43 anni, presta servizio nel battaglione Azov dal 2020, unità militare 3057. È arrivata in Russia il 23 luglio con laSofia ...

