Mosca diffonde il video della presunta assassina di Darya Dugina | la donna entra in Russia con la figlia

(Di lunedì 22 agosto 2022) I servizi di sicurezza russi dell’Fsb hanno diffuso unche mostra i movimenti di Natalia Vovk, laucraina indicata come l’di. “Come si evince dal– scrive la Tass – la, insieme alla, èta inil 23 luglio dopo un check doganale. Ilmostra anche filmati di lei chenel condominio die mentre lascia laper l’Estonia: con laviene ripresa al confine alle 12.02 del 21 agosto. La loro auto, come mostrano le immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso, viene perquisita a fondo”, ma Vovk riesce ad attraversare la frontiera. L'articolo ...

