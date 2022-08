Monza, la panchina di Stroppa traballa: la sfida con l’Udinese decisiva (Di lunedì 22 agosto 2022) La sconfitta del Monza a Napoli ha aperto dubbi sulla panchina, Stroppa già traballa e con l’Udinese è già decisiva La sconfitta del Monza a Napoli ha aperto dubbi sulla panchina, Stroppa già traballa e con l’Udinese è già decisiva. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società brianzola sta riflettendo sul futuro della panchina. Il mercato e i tanti nuovi arrivi devono ambientarsi e trovare l’amalgama anche per questo l’ipotesi di un esonero resta remota. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022) La sconfitta dela Napoli ha aperto dubbi sullagiàe conè giàLa sconfitta dela Napoli ha aperto dubbi sullagiàe conè già. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società brianzola sta riflettendo sul futuro della. Il mercato e i tanti nuovi arrivi devono ambientarsi e trovare l’amalgama anche per questo l’ipotesi di un esonero resta remota. L'articolo proviene da Calcio News 24.

