Monza: frattura del perone per Ranocchia, sarà out per almeno tre mesi (Di lunedì 22 agosto 2022) Pessime notizie in casa Monza. Il neo arrivato difensore, Andrea Ranocchia, ha riportato la frattura composta del perone della gamba destra, e una distorsione della caviglia destra. Secondo quanto riporta l’Ansa, l’ex Inter ha si è oggi sottoposto agli esami strumentali dopo l’infortunio di Napoli. Ranocchia dovrebbe rimanere fuori per almeno tre mesi, tornando quindi dopo la sosta per i Mondiali. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 agosto 2022) Pessime notizie in casa. Il neo arrivato difensore, Andrea, ha riportato lacomposta deldella gamba destra, e una distorsione della caviglia destra. Secondo quanto riporta l’Ansa, l’ex Inter ha si è oggi sottoposto agli esami strumentali dopo l’infortunio di Napoli.dovrebbe rimanere fuori pertre, tornando quindi dopo la sosta per i Mondiali. SportFace.

