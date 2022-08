Monza, Carboni: «Cammino lunghissimo, avanti a testa alta» – FOTO (Di lunedì 22 agosto 2022) Il difensore del Monza Carboni non tira i remi in barca dopo le due sconfitte consecutive in questo inizio di campionato Andrea Carboni, difensore del Monza, con un post sui social non ha commentato la sconfitta di ieri contro il Napoli. IL POST – «Partita difficile ieri sera. Il Cammino è lunghissimo….Guardiamo avanti a testa alta, i risultati arriveranno con il lavoro quotidiano! Dai bagai». Partita difficile ieri sera. Il Cammino è lunghissimo….Guardiamo avanti a testa alta, i risultati arriveranno con il lavoro quotidiano! Dai bagai??#NapoliMonza pic.twitter.com/up2qgEppKU— Andrea Carboni ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Il difensore delnon tira i remi in barca dopo le due sconfitte consecutive in questo inizio di campionato Andrea, difensore del, con un post sui social non ha commentato la sconfitta di ieri contro il Napoli. IL POST – «Partita difficile ieri sera. Il….Guardiamo, i risultati arriveranno con il lavoro quotidiano! Dai bagai». Partita difficile ieri sera. Il….Guardiamo, i risultati arriveranno con il lavoro quotidiano! Dai bagai??#Napolipic.twitter.com/up2qgEppKU— Andrea...

