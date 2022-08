Monreale vira a destra | mentre il centro sinistra rimane a guardare

Leggi su filodirettomonreale

(Di lunedì 22 agosto 2022) Agli assetti che si stanno delineando all’interno del consiglio comunale in vista delle prossime consultazioni elettorali, e se è vero che i consiglieri rappresentano (ancora) le posizioni politiche dell’elettorato, non possiamo che concludere come i cittadini disi stiano spostando sempre più a. La vera cartina di tornasole ci sarà data dal risultato del 25 settembre. L’election day, e l’eventuale divergenza tra il voto regionale e quello nazionale, ci consentirà di capire quanto il prevedibile successo delsarà stato condizionato essenzialmente dalla presenza dei 2 candidatisi, o quanto i nostri concittadini siano stati realmente convinti dalle promesse elettorali di Giorgia Meloni e di Silvio ...