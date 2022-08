Misteriosa morte a Cuba di un comandante dei carabinieri italiano. Ucciso da un virus? (Di lunedì 22 agosto 2022) Forse un virus potrebbe aver Ucciso Germano Mancini , 50 anni, comandante della stazione dei carabinieri di Scorzè da poco più di due mesi. Il militare si trovava in vacanza a Cuba per il periodo di... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 22 agosto 2022) Forse unpotrebbe averGermano Mancini , 50 anni,della stazione deidi Scorzè da poco più di due mesi. Il militare si trovava in vacanza aper il periodo di...

infoitcultura : Lady Diana, la lettera misteriosa in cui prevedeva la sua morte fu nascosta per sei anni - alessandro1846 : L'uomo si trovava a bordo della nave e ha avuto un ''malore' Adesso la chiamano così la causa di una morte non trop… - Giovannigassma1 : RT @NicoloBianchi3: Nessuno può gioire di fronte alla morte di #DaryaDugina, una morte misteriosa di cui il mandante è sicuramente #Biden.… - marielSiviglia : RT @NicoloBianchi3: Nessuno può gioire di fronte alla morte di #DaryaDugina, una morte misteriosa di cui il mandante è sicuramente #Biden.… - FantuzziF : RT @NicoloBianchi3: Nessuno può gioire di fronte alla morte di #DaryaDugina, una morte misteriosa di cui il mandante è sicuramente #Biden.… -