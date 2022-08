Miss Italia: a Civitavecchia Michelle Bobboni vince il titolo speciale di Miss Riviera Tirrenica 2022 (Di lunedì 22 agosto 2022) Civitavecchia – Dopo diciassette lunghissimi anni, ieri sera il Concorso Miss Italia ha fatto nuovamente tappa a Civitavecchia. Tantissima gente ha affollato il lungomare della “ Marina “ dove in questi giorni si sta svolgendo la rassegna “ Civitavecchia Summer Festival “ promossa dall’Associazione Culturale “ Stazione Musica “, patrocinata dal Comune di Civitavecchia, che ha ospitato l’evento organizzato dalla Delta Events esclusivista del Concorso per la regione Lazio. In palio la prima fascia speciale, valida come passaporto per le prefinali nazionali di metà settembre. Ad aggiudicarsi la fascia di Miss Riviera Tirrenica 2022 è Michelle ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 22 agosto 2022)– Dopo diciassette lunghissimi anni, ieri sera il Concorsoha fatto nuovamente tappa a. Tantissima gente ha affollato il lungomare della “ Marina “ dove in questi giorni si sta svolgendo la rassegna “Summer Festival “ promossa dall’Associazione Culturale “ Stazione Musica “, patrocinata dal Comune di, che ha ospitato l’evento organizzato dalla Delta Events esclusivista del Concorso per la regione Lazio. In palio la prima fascia, valida come passaporto per le prefinali nazionali di metà settembre. Ad aggiudicarsi la fascia di...

PatriziaOrlan11 : RT @BabboleoNews: Oggi torna Miss Eleganza al Lido di Genova: chi vince vola a Miss Italia - - BabboleoNews : Oggi torna Miss Eleganza al Lido di Genova: chi vince vola a Miss Italia - - starsandwaves_ : RT @pastaIpesto: little miss vuole andare al concerto dei coldplay ma non ci andrà perché preferisce tenere quei soldi per un eventuale con… - s55780264 : Ma perché i boni hanno solo amici altrettanto boni? Fanno le selezioni come Miss Italia o cosa? - xxfoolforzouis : RT @pastaIpesto: little miss vuole andare al concerto dei coldplay ma non ci andrà perché preferisce tenere quei soldi per un eventuale con… -