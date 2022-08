Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo apre col botto, 6 milioni al box office italiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Ossigeno per il botteghino italiano i sei milioni di incassi raccolti da Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, sequel d'animazione che scalza l'horror Nope dalla vetta. Ottime notizie sul fronte del box office italiano, che subisce uno scossone con l'uscita di Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo. Il sequel d'animazione della saga di Illumination distribuito da Universal conquista il pubblico italiano vacanziero e segna l'imponente cifra di 6 milioni di euro - 4,3 nel weekend - raccolti in 502 sale. Ossigeno per le sale costrette a fare i conti con la calura e l'esodo dalle città. Come potete scoprire dalla recensione di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 22 agosto 2022) Ossigeno per il botteghinoi seidi incassi raccolti da2:Gru, sequel d'animazione che scalza l'horror Nope dalla vetta. Ottime notizie sul fronte del box, che subisce uno scossone con l'uscita di2:Gru. Il sequel d'animazione della saga di Illumination distribuito da Universal conquista il pubblicovacanziero e segna l'imponente cifra di 6di euro - 4,3 nel weekend - raccolti in 502 sale. Ossigeno per le sale costrette a fare i conti con la calura e l'esodo dalle città.potete scoprire dalla recensione di ...

