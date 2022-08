MINASETTEMBRE | MARISA LAURITO | “VI RACCONTO DI ZIA ROSA | LA NEW-ENTRY DELLA FICTION DI RAI1”

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 22 agosto 2022) Grande attesa per la seconda stagione di Mina Settembre, ladicon Serena Rossi, che tornerà nella domenica sera di. Oltre all’attrice partenopea, ritroveremo i vari componenti del cast, come Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti e Marina Confalone. Una delle new-nuova stagione sarà, nei panni di zia, una zia pronta a dare consigli alla nipote Mina. Per l’occasione l’attrice e conduttrice si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. L’entrata nel cast di Mina Settembre Laha avuto molto successo e io ho trovato convincente tutto il progetto. Interpreto la sorella di Olga, la mamma di Mina. Le due hanno caratteri opposti. Mentre Olga non è una persona ...